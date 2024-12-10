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На видео попало спасение щенков на трассе под Омском

Под Омском на видео попало спасение щенков

Под Омском собака со своими щенками бегала по обледенелой трассе, пока их не забрали люди. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, несколько щенят лежали на дороге, их задавили машины. Выживших животных люди забрали и увезли в частный приют, где собак накормили и отогрели. Уточняется, что после того, как животные пройдут медицинское обследование, им будут искать хозяев.

На кадрах видно, как пять щенков и собака бегут по обледенелой дороге за автомобилями, в итоге одна из машин останавливается.

До этого в Канаде на трассе нашли 25 брошенных щенков чихуахуа. Уточняется, что животных обнаружили на обочине дороги в Норт-Бей 5 декабря. Собак забрали службы контроля за животными и доставили в приют округа Напа. Ветеринары обследовали щенков и сделали необходимые прививки. В приюте предполагают, что эти собаки могут принадлежать местному заводчику.

Также во Владивостоке сняли на видео огромного краба, которого везли на верхнем багажнике автомобиля.

Ранее появилось видео из автобуса без тормозов.

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