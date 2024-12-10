На видео попало спасение щенков на трассе под Омском

Под Омском собака со своими щенками бегала по обледенелой трассе, пока их не забрали люди. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, несколько щенят лежали на дороге, их задавили машины. Выживших животных люди забрали и увезли в частный приют, где собак накормили и отогрели. Уточняется, что после того, как животные пройдут медицинское обследование, им будут искать хозяев.

На кадрах видно, как пять щенков и собака бегут по обледенелой дороге за автомобилями, в итоге одна из машин останавливается.

До этого в Канаде на трассе нашли 25 брошенных щенков чихуахуа. Уточняется, что животных обнаружили на обочине дороги в Норт-Бей 5 декабря. Собак забрали службы контроля за животными и доставили в приют округа Напа. Ветеринары обследовали щенков и сделали необходимые прививки. В приюте предполагают, что эти собаки могут принадлежать местному заводчику.

Также во Владивостоке сняли на видео огромного краба, которого везли на верхнем багажнике автомобиля.

Ранее появилось видео из автобуса без тормозов.