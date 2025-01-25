Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бизнесмен на Mercedes попытался перелететь через Дворцовый мост

В Петербурге бизнесмен на Mercedes решил перелететь через Дворцовый мост
close
Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге Mercedes попытался перелететь через Дворцовый мост, но остановился в последний момент. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Mercedes на блатных номерах едва не сбил сотрудника ДПС и прорвался через ограждения Дворцового, когда на мосту проходили работы по регулировке оборудования. На хвосте у авто было несколько полицейских машин», — говорится в публикации.

В ходе погони водитель отказался от идеи перескочить через разведенный Дворцовый мост и остановился. Позднее стало известно, что автомобиль принадлежит 43-летнему предпринимателю Сергею П. Супруга мужчины заявила, что ключи от машины находились все это время у другого человека.

Однако, по данным канала, за рулем находился Сергей с признаками алкогольного опьянения.

До этого в Ленинградской области произошло массовое ДТП на внутренней стороне КАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Жесткое ДТП на 95-м км внутреннего кольца КАД — столкнулись сразу три легковушки, сообщили в ФКУ Упдор «Северо-Запад». Есть пострадавшие — среди них двое детей трех и шести лет», — сообщал «Mash на Мойке».

Ранее в Москве у МКАД произошло массовое ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами