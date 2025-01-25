Бизнесмен на Mercedes попытался перелететь через Дворцовый мост

В Петербурге бизнесмен на Mercedes решил перелететь через Дворцовый мост

В Санкт-Петербурге Mercedes попытался перелететь через Дворцовый мост, но остановился в последний момент. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Mercedes на блатных номерах едва не сбил сотрудника ДПС и прорвался через ограждения Дворцового, когда на мосту проходили работы по регулировке оборудования. На хвосте у авто было несколько полицейских машин», — говорится в публикации.

В ходе погони водитель отказался от идеи перескочить через разведенный Дворцовый мост и остановился. Позднее стало известно, что автомобиль принадлежит 43-летнему предпринимателю Сергею П. Супруга мужчины заявила, что ключи от машины находились все это время у другого человека.

Однако, по данным канала, за рулем находился Сергей с признаками алкогольного опьянения.

До этого в Ленинградской области произошло массовое ДТП на внутренней стороне КАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Жесткое ДТП на 95-м км внутреннего кольца КАД — столкнулись сразу три легковушки, сообщили в ФКУ Упдор «Северо-Запад». Есть пострадавшие — среди них двое детей трех и шести лет», — сообщал «Mash на Мойке».

Ранее в Москве у МКАД произошло массовое ДТП.