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В Москве у МКАД произошло массовое ДТП, движение затруднено

На Ленинградском шоссе возле МКАД произошло крупное ДТП, движение затруднено
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Александр Вильф/РИА Новости

В Москве возле МКАД столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Ленинградском шоссе в районе пересечения с МКАД произошло столкновение трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информация о пострадавших отсутствует.

В Дептрансе отметили, что движение в сторону центра затруднено, и посоветовали выбирать пути объезда.

До этого в Новой Москве подожгли УАЗ «Патриот» с военными номерами.

«УАЗ «Патриот» с военными черно-белыми номерами стоял на парковке у дома в поселении Десеновское. В какой-то момент машина загорелась. Очевидцы увидели пожар и вызвали спасателей», — сообщал Telegram-канал Baza.

Ранее военная машина с танком врезалась в дом россиян и попала на видео.

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