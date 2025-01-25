Массовое ДТП на КАД, где пострадали дети, сняли на камеру

На камеру сняли последствия массовой аварии на КАД, где пострадали дети

В Ленинградской области произошло массовое ДТП на внутренней стороне КАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Жесткое ДТП на 95-м км внутреннего кольца КАД — столкнулись сразу три легковушки, сообщили в ФКУ Упдор «Северо-Запад». Есть пострадавшие — среди них двое детей трех и шести лет», — говорится в публикации.

На месте работают экстренные службы. Причины ДТП неизвестны. Однако на опубликованных кадрах видно, что у пострадавшей машины полностью разрушена передняя часть.

До этого Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором видно разбитый в ДТП Changan Uni-S, у которого сломана спинка водительского сиденья. Это, по данным канала, приводит к перелому позвоночника водителя или пассажира.

Как заявил в интервью Mash президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, перед запуском автомобиля на российский рынок машину проверяют на безопасность, но только кузов, к спинкам кресел это не относится.

Ранее Changan уличил клиента в инсценировке брака в автомобиле.