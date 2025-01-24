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Автомобили с новым региональным кодом появились на российских дорогах

В Краснодарском крае начали выдачу автономеров с новым кодом региона
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Nighthunter631/platesmania.com

На российских дорогах появились автомобили с новым региональным кодом Краснодарского края — 323. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

На сопровождающем публикацию фото изображен новый кроссовер Chery. Утверждается, что снимок сделан в Краснодаре.

Введение нового регионального кода 323 для автономеров Краснодарского края региональное управление МВД анонсировало в октябре 2024 года.

Одновременно в полиции напомнили водителям об обязанности регистрировать автомобили и возможности не только получать номера в ГАИ, но и изготавливать их в специализированных организациях.

Для Краснодарского края новый код 323 стал пятым по счету. С начала использования государственных регистрационных знаков российского образца (это произошло в 1994 году) в крае выдавали автономера с кодами 23,93,123 и 193.

Ранее стало известно, что аббревиатуру ГАИ вернули на служебные машины Госавтоинспекции.

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