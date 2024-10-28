Новый код региона появится на автомобилях в Краснодарском крае

В Краснодарском крае Госавтоинспекция начнет выдавать на автомобили номерные знаки с новым кодом региона. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«В четвертом квартале 2024 года при регистрации ТС граждан, которые постоянно зарегистрированы в Краснодарском крае, будут присваиваться государственные регномера с кодом региона «323», — отмечается в сообщении полиции.

Новый код региона для Краснодарского края станет пятым по счету. С момента введения в оборот автомобильных номеров российского образца (это произошло в 1994 году) в крае выдавались регистрационные знаки с кодами 23, 93, 123 и 193.

В краевом управлении МВД напомнили водителям об обязанности регистрировать автомобили и устанавливать на них номерные знаки, а также о возможности изготовления табличек в специализированных организациях.

По данным аналитического агентства «Автостат», Краснодарский край находится на третьем месте среди российских регионов по числу автомобилей, после Москвы и Московской области.

Ранее стало известно, что таможня начала аннулировать ЭПТС у ввезенных в Россию автомобилей из-за новой схемы мошенничества при растаможке.