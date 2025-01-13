Аббревиатуру ГАИ вернули на машины дорожной полиции в России

В России вернули надпись ГАИ на патрульные автомобили

На патрульные автомобили Госавтоинспекции в России вернули аббревиатуру ГАИ. Видеозапись со служебным УАЗом «Патриот», на капот которого нанесены эти буквы, опубликовал Telegram-канал ведомства.

Патрульный автомобиль ГАИ, экипаж которого оказал помощь съехавшему в поле водителю, используется в Краснодарском крае.

«Находясь на маршруте патрулирования на автодороге в Крымском районе, экипаж группы технического надзора заметил автомобиль, съехавший с проезжей части», — отмечается в сообщении Госавтоинспекции.

После переименования ГАИ в ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного движения) в конце 1990-х годов на капоты патрульных автомобилей ГИБДД в структуре милиции (а затем и полиции) наносили аббревиатуру ДПС (дорожно-патрульная служба).

В конце мая 2024 года глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что ведомство отказывается от аббревиатуры ГИБДД.

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали», — сказал генерал Черников.

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