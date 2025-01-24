Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У петербуржца отобрали Bentley за неоплаченные штрафы

В Петербурге у мужчины отобрали Bentley за неоплаченные штрафы
close
Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге у мужчины отобрали Bentley за неоплаченные штрафы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«У петербуржца забрали Bentley из-за 82 неоплаченных штрафов за превышение скорости и неправильную парковку. Его последний нид фор спид в Приморском районе закончился встречей с сотрудниками ГАИ — оценили богатый бэкграунд авто и вызвали приставов», — говорится в публикации.

Отмечается, что водитель управлял Bentley Flying Spur 2017 года. Непогашенные долги у мужчины числятся с октября 2024-го. Несколько раз в месяц он получал штрафы за превышение скорости, неправильную парковку и т.д.

До этого в Москве двое мужчин, притворившись полицейскими, забрали такси у водителя и выманили у него 15 тыс. рублей.

Сообщники вызвали такси через приложение, а прибывшему водителю представились сотрудниками полиции и потребовали документы, а также разрешение на перевозки. Разрешения у таксиста не оказалось и лжеполицейские потребовали у него 15 тыс. рублей якобы за непривлечение к ответственности.

Ранее московский пенсионер окурком сжег электровелосипед курьера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами