У петербуржца отобрали Bentley за неоплаченные штрафы

В Петербурге у мужчины отобрали Bentley за неоплаченные штрафы

В Санкт-Петербурге у мужчины отобрали Bentley за неоплаченные штрафы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«У петербуржца забрали Bentley из-за 82 неоплаченных штрафов за превышение скорости и неправильную парковку. Его последний нид фор спид в Приморском районе закончился встречей с сотрудниками ГАИ — оценили богатый бэкграунд авто и вызвали приставов», — говорится в публикации.

Отмечается, что водитель управлял Bentley Flying Spur 2017 года. Непогашенные долги у мужчины числятся с октября 2024-го. Несколько раз в месяц он получал штрафы за превышение скорости, неправильную парковку и т.д.

До этого в Москве двое мужчин, притворившись полицейскими, забрали такси у водителя и выманили у него 15 тыс. рублей.

Сообщники вызвали такси через приложение, а прибывшему водителю представились сотрудниками полиции и потребовали документы, а также разрешение на перевозки. Разрешения у таксиста не оказалось и лжеполицейские потребовали у него 15 тыс. рублей якобы за непривлечение к ответственности.

Ранее московский пенсионер окурком сжег электровелосипед курьера.