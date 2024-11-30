Два москвича отняли машину и деньги у таксиста, притворившись полицейскими

В Москве двое мужчин, притворившись полицейскими, забрали такси у водителя и выманили у него 15 тыс. рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Сообщники вызвали такси через приложения, а прибывшему водителю представились сотрудниками полиции и потребовали документы, а также разрешение на перевозки. Разрешения у таксиста не оказалось и лжеполицейские потребовали у него 15 тыс. рублей якобы за непривлечение к ответственности.

«Пока извозчик отъезжал за деньгами, аферисты вызвали эвакуатор и под предлогом того, что машина такси припаркована с нарушением ПДД, отправили транспортное средство на штрафстоянку», отмечается в сообщении МВД.

Подозреваемых задержали, в их отношении возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Машина возвращена владельцу.

Ранее в Лангепасе капитан полиции угнал машину местной жительницы и въехал на ней в сугроб.