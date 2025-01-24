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Московский пенсионер окурком сжег электровелосипед курьера

В Москве пенсионер поджег окурком электровелосипед курьера
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Telegram-канал «Mash»

В Москве от окурка, брошенного пожилым мужчиной, сгорел электровелосипед курьера. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует видеозапись инцидента.

«Пенсионер-курильщик сжег электробайк курьера в московских Печатниках. Окурком. Эталонный трехочковый угодил в мусорку. Которая в итоге загорелась», — отмечается в публикации.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что велосипед с курьерской сумкой был припаркован рядом с наполненной урной. Проходящий мимо пожилой мужчина опустил туда окурок, после чего вспыхнул огонь, который перекинулся на велосипед.

К велосипеду подбежал мужчина, который попытался потушить его подручными средствами. К нему присоединились несколько прохожих. Затем на место происшествия приехали пожарные и бригада скорой помощи.

Ранее на видео попало, как в Башкирии от вспыхнувшей «Нивы» едва не загорелся жилой дом.

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