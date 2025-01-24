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В Росстандарте прокомментировали ситуацию с креслами Changan

Росстандарт начал проверку ситуации с креслами китайских автомобилей Changan
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В Росстандарте изданию RT прокомментировали ситуацию с конструкцией сидений китайских кроссоверов Changan.

«Согласно полученной информации, в адрес официального представителя изготовителя указанных транспортных средств незамедлительно направлено соответствующее уведомление», — объяснили специалисты.

В течение десяти дней с момента получения обращения изготовитель обязан провести проверку достоверности полученной информации. По требованию органа государственного контроля изготовитель обязан представить материалы проверки.

23 января Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором видно разбитый в ДТП Changan Uni-S, у которого сломана спинка водительского сиденья. Это, по данным канала, приводит к перелому позвоночника водителя или пассажира.

Как заявил в интервью Mash президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, перед запуском автомобиля на российский рынок машину проверяют на безопасность, но только кузов, к спинкам кресел это не относится.

НАС направил письмо руководителю Федерального агентства по техрегулированию и стандартизации. Если сиденья не пройдут проверки, эти автомобили отзовут с рынка, отметил Mash.

Ранее сообщалось, что в России отзовут около 20 тыс. машин китайского автобренда Kaiyi.

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