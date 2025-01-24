МВД: при столкновении автобуса и грузовика под Астраханью погибли три человека

Грузовой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Енотаевском районе Астраханской области, три человека погибли, пятеро пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МВД России.

По предварительным данным, микроавтобус Ford Transit врезался в грузовой автомобиль Volvo.

«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали один мужчина и четыре женщины. Погибли один мужчина и две женщины», — сказано в сообщении.

Личности участников ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники районной госавтоинспекции.

Накануне, 23 января в 14:00 по московскому времени на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус с детьми. Всего в автобусе находились около 20 детей. После этого в больницы доставили семь человек с травмами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.

Ранее прокуратура организовала проверку в связи с ДТП с участием школьного автобуса в Волгоградской области.