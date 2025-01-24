Названа российская цена седана Belgee S50

Автоэксперт Кадаков: новый седан Belgee S50 будет стоить от 2,2 млн рублей

Весной 2025 года в России появятся седаны Belgee S50, выпускаемые белорусским заводом «Белджи», сообщает издание «За рулем». Машина представляет собой переименованный китайский Geely Emgrand. Цена новинки в РФ составит около 2,2 млн рублей.

«Сейчас Geely Emgrand можно купить у наших дилеров за 2,2–2,6 млн рублей. Едва ли Belgee S50 будет у нас дешевле», — сказал главный редактор издания Максим Кадаков.

Длина автомобиля составляет 4638 мм. В основе S50 лежит модульная архитектура BMA. На ней же построен и кроссовер Belgee X50. В движение машину приводит 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 122 л.с. С ним в паре сочетается 5-ступенчатая механическая трансмиссия или «автомат» на 6 скоростей.

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Hongqi H6 построен на одной платформе с седаном H5 и отличается от него спортивными элементами дизайна, более пологой крышей, расположенными по центру патрубками выхлопной системы. Длина китайской новинки составляет 4990 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1455 мм.

В Китае автомобиль предлагается с 2.0-литровым бензиновым двигателем мощностью 221 и 248 л.с. Коробка передач — восьмиступенчатая автоматическая.

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