Названы семь минусов японского кроссовера Suzuki S-Cross

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» рассказал о минусах кроссовера Suzuki S-Cross.

«Стартер-генератор с ременным приводом и небольшая литийионная батарея кратковременно добавляют 14 сил. Такой довесок усложняет конструкцию, хотя экономить топливо почти не помогает», — сказал Милешкин.

В S-Cross много архаичных решений. Так, автодоводчик есть только у водительского стекла. У поворотников нет функции тройного мигания. Электроскладывание зеркал срабатывает только по нажатию отдельной кнопки. Камера заднего вида лишена динамической разметки. Некоторые клавиши сделаны, кажется, еще в 80-х годах. У медиасистемы графика 20-летней давности.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее россиянам рассказали о минусах подержанного кроссовера Infiniti QX70.