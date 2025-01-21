Стало известно, когда в России появится новый лифтбек Hongqi H6

Лифтбек Hongqi H6 появится на российском рынке весной-летом 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба компании Hongqi. На сегодняшний день автомобиль прошел сертификацию в России и получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Обновленный лифтбек Hongqi H6 представили в Китае в 2024 году.

Hongqi H6 построен на одной платформе с седаном H5 и отличается от него спортивными элементами дизайна, более пологой крышей, расположенными по центру патрубками выхлопной системы. Длина китайской новинки составляет 4990 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1455 мм.

Внешность Hongqi H6 после обновления не изменилась. Модернизации подверглась мультимедийная система, которая получила функцию голосового управления, а также настраиваемую навигацию. Также теперь доступен дополнительный пакет помощи при вождении.

В Китае автомобиль предлагается с 2.0-литровым бензиновым двигателем мощностью 221 и 248 л.с. Коробка передач — восьмиступенчатая автоматическая.

В стандартное оснащение автомобиля входят круиз-контроль, бесключевой доступ в салон, спортивные сиденья, датчики давления в шинах. В топовую версию включены подогрев рулевого колеса, функция массажа сиденья водителя, обогрев задних сидений и встроенный ароматизатор.

Ранее сообщалось, что в Калининграде началось производство нового китайского внедорожника BAIC.