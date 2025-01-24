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Американец выстрелил в ребенка, бросившего снежок в его машину

В США автомобилист выстрелил в ребенка, бросившего снежок в его машину
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Shutterstock

В Хартфорде (штат Коннектикут, США) неизвестный автомобилист ранил из огнестрельного оружия 12-летнего ребенка, бросившего снежок в его машину. Об этом сообщает NBC News.

По данным местной полиции, дети 12 и 11 лет играли в снежки. Один из снежков попал в автомобиль. После этого водитель машины проехал по кварталу, выслеживая детей. Затем из машины раздался выстрел в их сторону из огнестрельного оружия. В результате 12-летний ребенок получил ранение, не опасное для жизни. Другой ребенок не пострадал.

В полиции затруднились сказать, сколько людей находилось в автомобиле, из которого велась стрельба. Правоохранительные органы изучают видеозаписи с камер вблизи места происшествия.

До этого в Подмосковье двое подростков сгорели в Lada после столкновения с отбойником трассы и другим автомобилем.

Ранее на видео попал грузовик, который разорвало пополам после аварии в Самарской области.

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