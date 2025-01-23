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На видео попал грузовик, который разорвало после ДТП в Самарской области

В Самарской области на видео попал грузовик, который разорвало после ДТП

В Самарской области в ДТП грузовику оторвало кабину. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

«Авария с двумя фурами произошла накануне утром. Очевидцы сообщили, что оба водителя живы, один серьезно пострадал», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели грузовик на камеру. На кадрах видно, как на проезжей части стоит фура, кабина которой лежит в нескольких метрах от нее. При этом еще один грузовик стоит на обочине дороги, у него поврежден прицеп.

Уточняется, что авария произошла на трассе Оренбург-Самара.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области 21 января в районе деревни Поги Тосненского района столкнулись автомобили Renault и Nissan.

Видеорегистратор автомобиля Renault запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как машина Nissan выезжает на встречную полосу движения и врезается в Renault. От удара видеорегистратор падает на пол.

Уточняется, что авария произошла на дороге Павловск — Косые Мосты.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области опрокинулся школьный автобус.

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