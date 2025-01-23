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Двое подростков сгорели в Lada в Подмосковье

В Подмосковье двое подростков сгорели в Lada после ДТП

В Подмосковье двое молодых людей (один из них — несовершеннолетний) сгорели в автомобиле Lada после столкновения с отбойником и автомобилем Opel. О ДТП сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла в Истринском городском округе, на 40-м километре трассы М-9 «Балтия» около 15 часов в четверг.

«По предварительной информации, 18-летний водитель, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем автомобиля марки ВАЗ, совершил попутное столкновение с автомашиной Opel. От удара ВАЗ перевернулся и загорелся», — отмечается в сообщении полиции.

Водителю и его 16-летнему пассажиру выжить не удалось, все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Люди, находившиеся в Opel, смогли выбраться из машины и не пострадали, уточняет Telegram-канал «112». Салон Opel также выгорел. Водителя и пассажира Lada не удалось вытащить из горящей машины.

Ранее в Волгоградской области опрокинулся школьный автобус с детьми.

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