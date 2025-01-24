Стало известно, сколько россияне потратили на новые авто в 2024 году

В 2024 году россияне потратили на новые авто рекордные 5 трлн рублей

Затраты россиян на покупку новых легковых автомобилей в 2024 году составили 4,9 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

«Расходы россиян на приобретение новых автомобилей по итогам 2024 года стали рекордными и достигли 4,9 трлн рублей, что на 57% больше, чем в 2023 году», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что в декабре 2024 года россияне потратили на покупку новых автомобилей 392,1 млрд рублей. Это на 1,9% выше уровня годичной давности.

По данным «Автостата», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще остальных марок россияне покупали автомобиль Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее российские автодилеры спрогнозировали падение продаж машин в 2025 году.