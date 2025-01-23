Крупная автомобильная авария произошла на юге Москвы

В Москве на Варшавском шоссе произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Варшавском шоссе в районе д.152 к1 произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что в районе аварии возник затор длиной три километра. Водителям рекомендовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге Mercedes упал в Обводный канал. На нерегулируемом перекрестке набережной и Рыбинской улицы водитель Skoda не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой, которой управляла 37-летняя женщина. После этого ее автомобиль развернуло. По неизвестной причине Mercedes резко двинулся в сторону канала, пробил ограждение и упал в воду.

Ранее сообщалось, что двое подростков сгорели в Lada в Подмосковье.