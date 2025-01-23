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Россиянам рассказали, сколько в РФ закроется китайских автодилеров

Глава РОАД Подщеколдин: в РФ в 2025 году закроются 10% китайских автодилеров
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России до конца 2025 года закроется 10% китайских автодилерских центров. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

«В России по итогам 2025 года может закрыться 10% дилерских центров. Многие компании получили убытки и не смогут продолжить операционную деятельность», — сказал Подщеколдин.

По данным ассоциации, по состоянию на 1 декабря 2024 года в России были представлены 2754 дилерских центра китайских автомобильных брендов. По словам Подщеколдина, в 2024 году их было открыто около 600.

До этого директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что в России в 2025 году рекордно снизятся продажи китайских автомобилей.

По его мнению, продажи китайских авто «просядут» на 15-17% в годовом выражении, а российский рынок покинут как минимум три бренда: Foton, SWM и Kaiyi. Как пояснил Иванов, из-за особенно низкого спроса на упомянутые марки дилерам приходится искусственно занижать цены, чтобы их продать, что приводит к убыткам.

Ранее сообщалось, что российские автодилеры спрогнозировали падение продаж машин в 2025 году.

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