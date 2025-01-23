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На видео попало, как тверяк сбил детей и скрылся с места ДТП

В Тверской области на видео попало, как мужчина сбил детей и уехал

В городе Ржеве Тверской области мужчина сбил двух детей и уехал с места ДТП. Об этом сообщает прокуратура Тверской области в своем Telegram-канале.

«Ржевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия на пешеходном переходе, произошедшего на улице Грацинского г. Ржева с участием 2 несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как трое детей стоят на обочине дороге. Как только к ним приближается легковой автомобиль, несовершеннолетние начинают бежать на другую сторону. Один ребенок успевает перебежать, а остальных — сбивает водитель легковой машины. Также видно, что дети пересекали дорогу в неположенном месте: рядом нет знака, обозначающего пешеходный переход.

Уточняется, что мужчина скрылся с места ДТП. Несовершеннолетние получили травмы, их доставили в медицинское учреждение.

Ранее на Алтае под лед провалилась машина с людьми.

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