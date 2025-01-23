Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили разницу в цене автомобиля в Китае и РФ

Глава РОАД Подщеколдин объяснил, из чего складывается цена импортного автомобиля
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Если в КНР машина будет стоить 900 тыс. рублей, то после импорта в России ее стоимость вырастет до 2,6 млн рублей. Об этом рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, сообщают «Известия».

Подщеколдин на примере седана Jetta VA3 объяснил, из чего складывается стоимость импортного автомобиля. Так, цена этой модели в Китае — 900 тыс. рублей, что составляет 35% от его стоимости в РФ. Еще 40% приходится на таможенный сбор, таможенную пошлину, 20-процентный НДС, акциз и утилизационный сбор.

Кроме этого, 14% от стоимости машины в России включает доставку в страну, также 6% и 5% — маржа дистрибьютора и дилера соответственно.

До этого Алексей Подщеколдин сделал прогноз, что в 2025 году часть китайских брендов уйдут с российского рынка.

В качестве примера глава РОАД привел ранее ушедший из России китайский автомобильный бренд Lifan, который продал в нашей стране в общей сложности 160 тыс. автомобилей.

Ранее в РОАД сообщили, насколько автомобили в России подорожали с 2022 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами