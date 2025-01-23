Россиянам объяснили разницу в цене автомобиля в Китае и РФ

Если в КНР машина будет стоить 900 тыс. рублей, то после импорта в России ее стоимость вырастет до 2,6 млн рублей. Об этом рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, сообщают «Известия».

Подщеколдин на примере седана Jetta VA3 объяснил, из чего складывается стоимость импортного автомобиля. Так, цена этой модели в Китае — 900 тыс. рублей, что составляет 35% от его стоимости в РФ. Еще 40% приходится на таможенный сбор, таможенную пошлину, 20-процентный НДС, акциз и утилизационный сбор.

Кроме этого, 14% от стоимости машины в России включает доставку в страну, также 6% и 5% — маржа дистрибьютора и дилера соответственно.

До этого Алексей Подщеколдин сделал прогноз, что в 2025 году часть китайских брендов уйдут с российского рынка.

В качестве примера глава РОАД привел ранее ушедший из России китайский автомобильный бренд Lifan, который продал в нашей стране в общей сложности 160 тыс. автомобилей.

Ранее в РОАД сообщили, насколько автомобили в России подорожали с 2022 года.