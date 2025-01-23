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РОАД раскрыл, какие китайские автокомпании уйдут из России в 2025 году

Глава РОАД Подщеколдин: в 2025 году часть китайских автобрендов уйдут из России
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В 2025 году часть китайских брендов уйдут с российского рынка. Такой прогноз сделал глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, передает Telegram-канал No Limits.

«В этом году часть китайских автокомпаний обязательно уйдет из России, потому что продавать по 1 тыс. автомобилей в год — это невыгодно. И, действительно, вы купили китайский автомобиль, а дилерский центр закрылся, и где вы будете ремонтироваться?» — сказал Подщеколдин.

В качестве примера глава РОАД привел ранее ушедший из России китайский автомобильный бренд Lifan, который продал в нашей стране в общей сложности 160 тыс. автомобилей. По словам Подщеколдина, сейчас на учете в России остается 120 тыс. Lifan, на которые невозможно найти запчасти, и владельцам Lifan можно только посочувствовать.

До этого Алексей Подщеколдин заявил, что российский автомобильный рынок серьезно заболел.

Ранее в РОАД сообщили, насколько автомобили в России подорожали с 2022 года.

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