Россиянам рассказали, насколько подорожали автомобили с 2022 года

РОАД: на 46% подорожали автомобили в России с 2022 года

Средняя цена нового автомобиля в России выросла с 2022 года по октябрь 2024-го на 46%. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на данные ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

«Средняя цена автомобиля в России выросла на 46% к цене 2022 года и на 14% к ценам 2023 года и составила 3,35 млн рублей», — отмечается в публикации.

По данным РОАД, в 2021 году средняя цена нового легкового автомобиля составляла в России 1,99 млн рублей. В 2022 году она достигла 2,29 млн рублей, а в 2023-м — 2,92 млн рублей.

Чтобы купить новый автомобиль в 2024 году, россиянину требовалась 41 среднемесячная зарплата, в 2014 году этот показатель составлял 30 зарплат, подсчитали в РОАД. При этом в 2014 году средняя зарплата в России составляла 34 тыс. рублей, в 2024-м — 80 тыс. рублей.

Ранее глава РОАД Алексей Подщеколдин заявил о серьезной болезни российского авторынка.