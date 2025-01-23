В России появится новый компактный кроссовер Soueast

Российские продажи кроссовера Soueast S06 начнутся во второй половине 2025 года

Китайский автобренд Soueast во второй половине 2025 года представит в России компактный городской кроссовер S06. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Технические подробности о младшей модели бренда не приводятся. В компании лишь уточнили, что новый Soueast S06 предложит покупателям яркий динамичный дизайн и интеллектуальные технологии, ориентированные на максимальный комфорт и безопасность для пассажиров.

Кроме того, в Soueast заявили, что в ближайшие пять лет будет расширен модельный ряд бренда в России.

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Автомобиль доступен в трех комплектациях. Базовая версия стоимостью в 2,8 млн рублей оснащена турбомотором мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». Модификация с турбодвигателем мощностью 245 л.с. и диапазонным автоматом Aisin стоит 3,4 млн рублей. При этом флагманская комплектация с таким же мотором обойдется в 3,7 млн рублей.

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