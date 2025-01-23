Глава РОАД заявил о серьезной болезни российского авторынка

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил на пресс-конференции в Москве о «серьезной болезни» российского автомобильного рынка. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«В ноябре прошлого года рынок упал на 28%, это не 5% и не 10%. Так что можно говорить об обрушении. Если применить медицинскую терминологию, то можно сказать, что авторынок России серьезно заболел», — приводит он слова Подщеколдина.

До этого на конференции РОАД было объявлено, что 72% эксплуатируемых в России автомобилей находятся в возрасте старше 10 лет. При этом для обновления автопарка необходимо продавать в стране по 3 млн автомобилей на протяжении 10 лет. Фактические продажи новых машин в 2024 году оказались почти вдвое меньше.

Ранее в Европе выставили на продажу советский ВАЗ-2101 в отличном состоянии.