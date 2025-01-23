Редкий ВАЗ-2101 «Копейка» в отличном состоянии продают в Европе

В Нидерландах выставили на продажу советский автомобиль ВАЗ-2101, который прозвали «копейка».

Экспортный вариант назывался Lada 1200, машина была выпущена в 1986 году. Большую часть своей жизни автомобиль провел в Венгрии, а в 2013 году был ввезен в Нидерланды и находился в руках одного владельца почти 12 лет.

За 39 лет автомобиль проехал 82 тыс. километров. Седан находится в хорошем состоянии. Продавец планирует выручить за «копейку» €5 тыс. (516 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

До этого на аукцион Bring a Trailer выставили редкий коллекционный автомобиль Ford Thunderbird 2002 года.

С момента выпуска купе проехало всего 32 километра. Автомобиль был куплен новым и поставлен в гараж. В 2023 году после кончины хозяина машины все имущество унаследовала его жена. По словам продавца, единственный владелец был коллекционером и собрал множество машин, среди которых Ford Mustang, грузовики F-серии и несколько Thunderbird.

Ранее сообщалось, что в Самаре выставили на продажу редкий американский автомобиль.