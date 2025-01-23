Россиянам рассказали, сколько старых машин ездит по дорогам страны

Из 39 млн автомобилей, которые регулярно передвигаются по российским дорогам, 72% приходится на машины старше 10 лет. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на данные ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

«В России 55 млн автомобилей, из которых примерно 15 млн стоят (зарегистрированы, но не на ходу), а 39 млн регулярно передвигаются. При этом 72% автопарка России — это автомобили старше 10 лет», — отмечается в публикации.

На более «молодые» машины приходится 15,3 млн экземпляров. По оценкам РОАД, для омоложения автопарка в России необходимо продавать по 3 млн автомобилей ежегодно на протяжении 10 лет.

По итогам 2024 года в России было продано вдвое меньше автомобилей. По данным аналитического агентства «Автостат», продажи новых легковых автомобилей за прошедший год составили 1,57 млн единиц.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на новые автомобили в 2024 году.