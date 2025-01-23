Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, сколько старых машин ездит по дорогам страны

РОАД: 72% российского автопарка приходится на машины старше 10 лет
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Из 39 млн автомобилей, которые регулярно передвигаются по российским дорогам, 72% приходится на машины старше 10 лет. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на данные ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

«В России 55 млн автомобилей, из которых примерно 15 млн стоят (зарегистрированы, но не на ходу), а 39 млн регулярно передвигаются. При этом 72% автопарка России — это автомобили старше 10 лет», — отмечается в публикации.

На более «молодые» машины приходится 15,3 млн экземпляров. По оценкам РОАД, для омоложения автопарка в России необходимо продавать по 3 млн автомобилей ежегодно на протяжении 10 лет.

По итогам 2024 года в России было продано вдвое меньше автомобилей. По данным аналитического агентства «Автостат», продажи новых легковых автомобилей за прошедший год составили 1,57 млн единиц.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на новые автомобили в 2024 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами