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Стало известно, сколько россияне потратили на покупку легковых автомобилей в 2024 году

«Автостат Инфо»: легковых машин в 2024 году в РФ продали на 4,6 трлн рублей
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Евгений Одиноков/РИА Новости

В 2024 году с продажи легковых машин была получена выручка в размере 4,6 трлн рублей. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

«За прошедший год покупатели направили на покупку автомобилей Lada 547,3 млрд рублей, из которых почти 208 млрд рублей пошли на приобретение машин Lada Granta, а еще 195,5 млрд рублей — на машины Lada Vesta», — говорится в сообщении.

Сообщается, что также лидерами по продажам стали марки Geely, Haval, Chery и Changan. При этом автомобиль Geely Monjaro возглавил модельный рейтинг по выручке с продаж за прошлый год с результатом 214 млрд рублей. Далее в рейтинге — Lada Granta, Haval Jolion, Lada Vesta и Chery Tiggo 7 Pro Max.

Уточняется, что показатель продаж легковых автомобилей за прошлый год заметно увеличился. С ноября по декабрь 2024 года оборот от реализации легковых машин в стране вырос на 9%.

До этого сообщалось, что в начале 2025 года начнутся продажи корейского внедорожника Rexton от компании KGM.

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