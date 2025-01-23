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Россиянка сожгла квартиру мужчины, потому что не смогла поджечь машину

Под Архангельском женщина не смогла поджечь машину мужчины и сожгла квартиру
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Холмогорском районе Архангельской области женщина сожгла квартиру мужчины после того, как не смогла открыть бензобак его машины. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

«Установлено, что злоумышленница совершила преступление на почве личной неприязни к хозяину квартиры. Изначально женщина хотела поджечь автомобиль, принадлежащий потерпевшему, однако не смогла открыть лючок бензобака. Тогда она путем свободного доступа проникла на общую веранду дома, подожгла диван и скрылась», — отмечается в сообщении полиции.

Подозреваемую, 48-летнюю безработную, задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого в Воронеже сотрудники МВД задержали группу работников автосалона, которая покупала автомобили в кредит на подставных лиц. Гражданам, оформлявшим на себя кредиты, обещали заплатить по 100 тыс. рублей.

Ранее на стену немецкого завода Tesla вывели фото Илона Маска с вытянутой вперед рукой.

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