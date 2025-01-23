Россиянам раскрыли схему мошенничества с покупкой авто на чужое имя

В Воронеже МВД задержало работников автосалона, оформлявших кредиты на чужое имя

В Воронеже полиция задержала группу работников автосалона, подозреваемых в мошенничестве. По предварительной информации, они оформляли кредиты на покупку автомобилей на посторонних граждан. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Подозреваемые убеждали малознакомых граждан оформить на свое имя автокредит. Взамен аферисты обещали денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей и выплаты банку в срок. Но вместо выгоды потерпевшие получали кредитные обязательства», — написала Волк.

Купленные в кредит на чужое имя машины подозреваемые продавали другим лицам, либо оставляли себе. Ущерб от действий недобросовестных сотрудников автосалона оценивается в 18 млн рублей. Двое задержанных помещены под стражу, еще четверо — под подпиской о невыезде.

Ранее УАЗ улучшил качество своих автомобилей.