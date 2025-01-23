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На немецкий завод Tesla спроецировали изображение Маска с вытянутой вперед рукой

В Берлине на стену завода Tesla вывели фото Маска с вытянутой вперед рукой
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Zentrum für Politische Schönheit/X

Политические активисты вывели на стену завода Tesla в Берлине изображение главы компании Илона Маска с вытянутой вперед рукой. Об этом сообщает Newsweek.

«Изображение Илона Маска, делающего спорный жест приветствия, было спроецировано на Gigafactory компании Tesla в Берлине, сопровождаемое словами Heil Tesla», — отмечается в публикации.

Ответственность за эту акцию взяли на себя две левые активистские группы — Led By Donkeys из Великобритании и Center for Political Beauty из Германии, уточняет издание. Первая из них использует креативные трюки для разоблачения политического лицемерия. Вторая известна провокационными действиями для привлечения внимания к политическим проблемам.

Илон Маск дважды приложил руку к своей груди, а затем вытянул ее вперед во время выступления перед сторонниками президента США Дональда Трампа вскоре после его инаугурации. Предпринимателя обвинили в том, что его жест напоминает нацистское приветствие.

Ранее МВД России задержало сотрудников автосалона по подозрению в мошенничестве с оформлением кредитов на чужое имя.

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