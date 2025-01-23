В России появится новый китайский седан Voyah

Российские продажи гибридного седана Voyah Passion начнутся в 2025 году

В России в 2025 году начнутся продажи нового гибридного седана Voyah Passion. Об этом сообщает пресс-служба Voyah. Сейчас в РФ доступны только полностью электрические версии модели.

Гибридный седан отличается от обычной версии измененным бампером с полноценной решеткой радиатора. Также на крышке багажника размещен «плавник».

Максимальный запас хода Voyah Passion составляет 1 тыс. километров. Только на электричестве седан может проехать до 200 км. Автомобиль оснащен 394-сильной силовой установкой. От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 5,9 сек.

Цена гибридного Voyah Passion неизвестна.

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Автомобиль доступен в трех комплектациях. Базовая версия стоимостью в 2,8 млн рублей оснащена турбомотором мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». Модификация с турбодвигателем мощностью 245 л.с. и диапазонным автоматом Aisin стоит 3,4 млн рублей. При этом флагманская комплектация с таким же мотором обойдется в 3,7 млн рублей.

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