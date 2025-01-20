На видео попал автомобиль, который провалился под лед в Хабаровском крае

В Хабаровском крае автомобиль провалился под лед и утонул на глазах у рыбаков. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
«Поселок Датта стоит на реке Тумнин. Многие местные закидывают там удочки. Сегодня буквально в нескольких десятках метров от берега под водой скрылась легковушка», — говорится в сообщении.
Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как автомобиль провалился под лед. Сначала машина держится на плаву, а потом уходит под воду.
Уточняется, что водителя утонувшего автомобиля госпитализировали.
До этого сообщалось, что в поселке Тавричанка Приморского края автомобиль иностранных туристов провалился под лед во время рыбалки. Автомобилисты пытались вытащить машину при помощи палок и троса, но у них не получилось.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, как один из рыбаков сидит в машине и вычерпывает из нее воду. По словам автора видео, автомобиль принадлежит китайцам.
Ранее появилось видео падения автомобиля в реку в Петербурге.