На видео попал автомобиль, который провалился под лед в Хабаровском крае

Mash: машина провалилась под лед и утонула на глазах рыбаков в Хабаровском крае

В Хабаровском крае автомобиль провалился под лед и утонул на глазах у рыбаков. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Поселок Датта стоит на реке Тумнин. Многие местные закидывают там удочки. Сегодня буквально в нескольких десятках метров от берега под водой скрылась легковушка», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как автомобиль провалился под лед. Сначала машина держится на плаву, а потом уходит под воду.

Уточняется, что водителя утонувшего автомобиля госпитализировали.

До этого сообщалось, что в поселке Тавричанка Приморского края автомобиль иностранных туристов провалился под лед во время рыбалки. Автомобилисты пытались вытащить машину при помощи палок и троса, но у них не получилось.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как один из рыбаков сидит в машине и вычерпывает из нее воду. По словам автора видео, автомобиль принадлежит китайцам.

Ранее появилось видео падения автомобиля в реку в Петербурге.