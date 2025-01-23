На видео попало, как водитель ударил девушку-пешехода во Владивостоке

Во Владивостоке на видео попало, как автомобилист ударил девушку-пешехода

Во Владивостоке автомобилист ударил девушку-пешехода. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Происшествие случилось в районе улицы Черемуховой. Судя по записи, девушка переходила дорогу в момент, когда ее едва не сбил автомобилист на Toyota C-HR», — говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина вышел из машины, ударил девушку и скрылся.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем происходящего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчина подходит к девушке, бьет ее, от удара пострадавшую отбрасывает на проезжую часть. После этого злоумышленник садится в свою машину и уезжает.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов установили личность нарушителя, им оказался 44-летний житель Владивостока. Мужчину доставили в отдел полиции.

До этого сообщалось, что во Владивостоке мигрант пытался изнасиловать пассажирку такси.

Ранее во Владивостоке автомобиль разорвало в клочья.