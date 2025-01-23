Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как водитель ударил девушку-пешехода во Владивостоке

Во Владивостоке на видео попало, как автомобилист ударил девушку-пешехода

Во Владивостоке автомобилист ударил девушку-пешехода. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Происшествие случилось в районе улицы Черемуховой. Судя по записи, девушка переходила дорогу в момент, когда ее едва не сбил автомобилист на Toyota C-HR», — говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина вышел из машины, ударил девушку и скрылся.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем происходящего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчина подходит к девушке, бьет ее, от удара пострадавшую отбрасывает на проезжую часть. После этого злоумышленник садится в свою машину и уезжает.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов установили личность нарушителя, им оказался 44-летний житель Владивостока. Мужчину доставили в отдел полиции.

До этого сообщалось, что во Владивостоке мигрант пытался изнасиловать пассажирку такси.

Ранее во Владивостоке автомобиль разорвало в клочья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами