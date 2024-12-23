В проданных на российском рынке Skoda Rapid и Volkswagen Polo нашли серьезную опасность

У проданных в РФ Skoda Rapid и Volkswagen Polo разваливаются топливопроводы

В России отзывают для проверки и ремонта автомобили Volkswagen Polo и Skoda Rapid, проданные через официальных через официальных дилеров. Об этом сообщает «Росстандарт».

«Отзыву подлежит 31 741 автомобиль Skoda Rapid и 23 943 автомобиля Volkswagen Polo, реализованных в период с 2014 г. по 2023 г. с VIN-кодами согласно приложению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при длительной работе на холостом ходу и температуре ниже -35°C возможно накопление электростатического заряда на поверхности топливных магистралей, который может привести к разрушению материала топливопровода.

На всех транспортных средствах будет установлен кабель заземления топливного фильтра. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.

До этого Национальный автомобильный союз (НАС) направил в Росстандарт и президенту «АвтоВАЗа» Максиму Соколову обращения с просьбой отозвать 600 тыс. автомобилей без подушек безопасности, которые завод выпускал с 2022 года.

НАС просит провести отзывную кампанию в отношении автомобилей без подушек безопасности, ABS, системы стабилизации и других опций, которые «АвтоВАЗ» выпускал после введения санкций, и за счет завода доукомплектовать их необходимыми системами и оборудованием.

Автомобили Lada без систем безопасности ездят по дорогам и подвергают опасности водителей и пешеходов, а отзывная кампания позволит повысить безопасность водителей и продемонстрировать заботу о потребителях, указали в НАС.

Ранее россияне стали массово подавать иски в суд из-за проблем с европейскими машинами.