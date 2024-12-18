Россияне массово подают иски в суд из-за проблем с европейскими машинами

Российские владельцы европейских автомобилей стали часто жаловаться в суды на их качество. Об этом сообщают «Известия».

«Московские автовладельцы с 2022 года подали более 100 исков о защите прав потребителей на российские представительства европейских автопроизводителей. 35 исков на BMW, 40 на Mercedes-Benz и примерно 30 на бренды автомобильного концерна VAG, куда входят Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche», — отмечает портал.

Собственники часто жаловались на проблемы с двигателем, электрическими блоками, элементами подвески. Дилеры не исправили проблемы, так как не смогли подключиться к официальным серверам приложений. После введения санкций в отношении России управление многими функциями автомобилей и обслуживание стало невозможным.

До этого Национальный автомобильный союз (НАС) направил в Росстандарт и президенту «АвтоВАЗа» Максиму Соколову обращения с просьбой отозвать 600 тыс. автомобилей без подушек безопасности, которые завод выпускал с 2022 года.

НАС просит провести отзывную кампанию в отношении автомобилей без подушек безопасности, ABS, системы стабилизации и других опций, которые «АвтоВАЗ» выпускал после введения санкций, и за счет завода доукомплектовать их необходимыми системами и оборудованием.

Автомобили Lada без систем безопасности ездят по дорогам и подвергают опасности водителей и пешеходов, а отзывная кампания позволит повысить безопасность водителей и продемонстрировать заботу о потребителях, указали в НАС.

Ранее в автомобилях BYD выявили серьезную неисправность.