Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне массово подают иски в суд из-за проблем с европейскими машинами

«Известия»: россияне массово жалуются в суд на плохое качество европейских машин

close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Российские владельцы европейских автомобилей стали часто жаловаться в суды на их качество. Об этом сообщают «Известия».

«Московские автовладельцы с 2022 года подали более 100 исков о защите прав потребителей на российские представительства европейских автопроизводителей. 35 исков на BMW, 40 на Mercedes-Benz и примерно 30 на бренды автомобильного концерна VAG, куда входят Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche», — отмечает портал.

Собственники часто жаловались на проблемы с двигателем, электрическими блоками, элементами подвески. Дилеры не исправили проблемы, так как не смогли подключиться к официальным серверам приложений. После введения санкций в отношении России управление многими функциями автомобилей и обслуживание стало невозможным.

До этого Национальный автомобильный союз (НАС) направил в Росстандарт и президенту «АвтоВАЗа» Максиму Соколову обращения с просьбой отозвать 600 тыс. автомобилей без подушек безопасности, которые завод выпускал с 2022 года.

НАС просит провести отзывную кампанию в отношении автомобилей без подушек безопасности, ABS, системы стабилизации и других опций, которые «АвтоВАЗ» выпускал после введения санкций, и за счет завода доукомплектовать их необходимыми системами и оборудованием.

Автомобили Lada без систем безопасности ездят по дорогам и подвергают опасности водителей и пешеходов, а отзывная кампания позволит повысить безопасность водителей и продемонстрировать заботу о потребителях, указали в НАС.

Ранее в автомобилях BYD выявили серьезную неисправность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами