Лавина накрыла группу туристов на Камчатке

Лавина сошла на группу туристов на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел в Елизовском районе Камчатки. По данным ведомства, туристическая группа из 11 человек приехала на ски-тур в районе перевала Красноармейского. Группа шла по гребню, когда сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. В сообщении МЧС отметили, что выбраться смогли все, кроме двоих членов группы.

Позже в ГУ МЧС России по региону сообщили, что спасатели вместе с кинологами приехали в место схода лавины для поисков пропавших.

В начале марта снежная масса сошла в Кроноцком заповеднике на Камчатке. В сообщении МЧС предупреждали, что самопроизвольный сход лавин может произойти в любой момент, а причиной трагедии может также стать антропогенное воздействие, например передвижение на снегоходе или спуск на лыжах или сноуборде по склонам сопок и вулканов.

Ранее в России научились предсказывать сход лавин на железнодорожные пути.