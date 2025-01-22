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На видео попали последние секунды перед столкновением Toyota с грузовиком под Челябинском

В Челябинской области на видео попало, как Toyota врезалась в большегруз

В Челябинской области 22 января автомобиль Toyota выехал на встречную полосу движения и врезался в большегруз. Об этом сообщает Госавтоинспекция Челябинской области в своем Telegram-канале.

«Водитель, неустановленная женщина, возраст около 40 лет, управляя автомобилем «Тойота Королла», по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость движения, допустила занос транспортного средства с последующим выездом на полосу встречного движения, где совершила столкновение со встречным автомобилем «Скания», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем аварии, запечатлел ДТП. На кадрах видно, как машина Toyota Corolla выезжает на встречную полосу движения, где врезается в грузовик Scania. От удара легковой автомобиль начинает вращаться на дороге, после чего выезжает на обочину. При этом в момент столкновения от Toyota Corolla отлетают запчасти.

Уточняется, что ДТП произошло на 1781 км автодороги М-5 «Урал». Водитель автомобиля Toyota Corolla получила травмы. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов организовали реверсивное движение.

Ранее в Новосибирской области на видео попало столкновение Mazda и большегруза.

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