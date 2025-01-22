Дилеры Denza начали получать кроссовер N9 c площадкой для дрона на крыше

Кроссовер Denza N9 c площадкой для дрона на крыше начал поступать к дилерам

Флагманские кроссоверы Denza N9 начали поступать в дилерские центры в Китае. Об этом сообщает carnewschina.com.

Denza N9 позиционируется как большой кроссовер. Его длина составляет 5258 мм, а колесная база — 3125 мм. В салоне на передней панели установлены три экрана, при этом два из них в нее интегрированы. В новом автомобиле используется компоновка сидений 2+2+2. Для пассажиров на заднем ряду предусмотрен потолочный монитор и столик.

Автомобиль Denza N9 будет предлагаться в чисто электрической и подключаемой гибридной версиях. Также предусмотрена пневматическая подвеска. Кроссовер также может быть укомплектован док-станцией для дрона на крыше.

В Китае автомобиль будет стоить от 359 тыс. юаней (5 млн рублей по курсу на момент публикации).

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