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Huawei распространил фотографии своего большого седана

В Китае появится большой седан Maextro S800 размером с Maybach
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Huawei

Китайская компания Huawei распространила фотографии своего большого седана Maextro S800, сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что Maextro S800 самый большой электромобиль в Китае и один из самых больших серийных седанов в мире.Длина машины составляет 5480 мм. Она оснащается двигателем мощностью 1006 л.с. и призвана конкурировать с такими автомобилями, как Mercedes-Benz Maybach и Nio ET9.

Maextro S800 будет доступен как в полностью электрическом исполнении, так и в гибридной версии с увеличенным запасом хода (EREV).

В Китае уже начали принимать заказы на седан. Ожидается, что цена составит от 1 до 1,5 млн юаней (13,7 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, когда в России появится новый лифтбек Hongqi H6.

Hongqi H6 построен на одной платформе с седаном H5 и отличается от него спортивными элементами дизайна, более пологой крышей, расположенными по центру патрубками выхлопной системы. Длина китайской новинки составляет 4990 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1455 мм.

В Китае автомобиль предлагается с 2.0-литровым бензиновым двигателем мощностью 221 и 248 л.с. Коробка передач — восьмиступенчатая автоматическая.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи нового кроссовера Bestune T90.

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