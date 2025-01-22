Лошадь испугалась автомобиля и проломила череп своей хозяйке в Уссурийске

Лошадь проломила череп своей хозяйке в Уссурийске, сообщает Telegram-канал Mash.

«Девушка шла с кобылой по обочине дороги — та испугалась машины и лягнула. Помимо перелома костей черепа у владелицы выявили размозжение головного мозга и его ушиб», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что врачи сделали девушке операцию. Сейчас хозяйка лошади находится в больнице. О судьбе животного ничего не сообщается.

До этого стало известно, что в Польше мужчине грозит три года тюрьмы за то, что он помыл свою лошадь на автомойке.

Как пишут местные СМИ, мужчина, управляющий конным экипажем, завел лошадь на автомойку и попытался помыть ее горячей водой из шланга высокого давления. Испуганное животное начало метаться и встало на дыбы, сломав перегородку. Позже полиция нашла хозяина лошади.

На данный момент расследование дела продолжается. Местные власти работают в сотрудничестве с ветеринарными службами для мониторинга состояния лошади и сбора дополнительной информации.

Ранее сообщалось, что лось ворвался в автосалон и разбил два раритетных автомобиля в Швеции.