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Мужчине грозит три года тюрьмы за то, что он помыл свою лошадь на автомойке

Daily Mail: поляк помыл лошадь на автомойке и может оказаться за это в тюрьме

В Польше мужчине грозит три года тюрьмы за то, что он помыл свою лошадь на автомойке, пишет Daily Mail

Как пишут местные СМИ, мужчина, управляющий конным экипажем, завел лошадь на автомойку и попытался помыть ее горячей водой из шланга высокого давления. Испуганное животное начало метаться и встало на дыбы, сломав перегородку.

Полиция начала расследование инцидента и сумела разыскать мужчину, который скрывался в близлежащей деревне Малех. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы за возможное жестокое обращение с животными.

«Я потрясен увиденным. Такое здесь происходит впервые», — рассказал менеджер заправочной станции рядом с автомойкой.

Социальные сети также отреагировали на инцидент. Комментаторы осудили действия мужчины, обвинив его в жестокости.

«Надеюсь, что виновный понесет заслуженное наказание», — пишут люди.

На данный момент расследование дела продолжается. Местные власти работают в сотрудничестве с ветеринарными службами для мониторинга состояния лошади и сбора дополнительной информации.

Губернатор американского штата упал с лошади и попал в больницу.

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