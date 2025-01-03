Названо число пострадавших в массовом ДТП в Казахстане

В массовом ДТП с 95 машинами в Казахстане пострадали 12 человек

В массовом ДТП на трассе «Астана — Петропавловск» в Казахстане пострадали 12 человек. Об этом сообщает «КазАвтоЖол» (оператор автодорог Казахстана) в своем Telegram-канале.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 12 человек. Их поместили в районную больницу. 15 человек были доставлены в пункты обогрева в городе Акколь», — отмечается в сообщении.

По состоянию на 16:15 мск (18:15 местного времени) из 95 автомобилей, попавших в ДТП, 30 машин смогли уехать с места происшествия самостоятельно. Еще 14 эвакуированы силами «КазАвтоЖол». На месте аварии остаются 49 машин.

Для ликвидации последствий аварии привлечено 14 единиц спецтехники и 20 человек. Для обеспечения безопасности движения разобран разделительный барьер на трассе. Открытие движения запланировано на 22 часа местного времени (20 часов мск).

Массовая авария с участием 95 машин произошла на трассе днем 3 января. Машины, застрявшие на дороге из-за метели, начали движение после расчистки трассы, но начали сталкиваться из-за несоблюдения дистанции.

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