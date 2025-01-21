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На МКАД в Москве частично перекрыли движение

В Москве частично перекрыли МКАД из-за возгорания автомобиля
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J.Kozak/Shutterstock/FOTODOM

В Москве на МКАД загорелся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 23-го км МКАД (в районе съезда №24) загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении канала.

Отмечается, что информация о пострадавших уточняется. Движение в районе ДТП затруднено. В ведомстве посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги. О том, что стало причиной возгорания автомобиля, не сообщается.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге Mercedes упал в Обводный канал. На нерегулируемом перекрестке набережной и Рыбинской улицы водитель Skoda не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой, которой управляла 37-летняя женщина. После этого ее автомобиль развернуло. По неизвестной причине Mercedes резко двинулся в сторону канала, пробил ограждение и упал в воду.

Ранее в Подмосковье автобус с 15 пассажирами вылетел с трассы.

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