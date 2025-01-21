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В Подмосковье автобус с 15 пассажирами вылетел с трассы

В Орехово-Зуево автобус вылетел с трассы, шесть человек пострадали
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Телеграм-канал РЕН ТВ|Новости

В подмосковном Орехово-Зуево рейсовый автобус вылетел с трассы, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Транспорт шел по маршруту «Куровское – Анциферово». В районе платформа Подосинки водитель Сергей Артюшин не справился с управлением и вылетел с трассы. В салоне находились 15 человек. 5 пассажиров попали в больницу с переломами и ушибами», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ДТП пострадал и водитель автобуса — у него сломаны ребра. Обстоятельства аварии устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге Mercedes упал в Обводный канал. На нерегулируемом перекрестке набережной и Рыбинской улицы водитель Skoda не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой, которой управляла 37-летняя женщина. После этого ее автомобиль развернуло. По неизвестной причине Mercedes резко двинулся в сторону канала, пробил ограждение и упал в воду.

Ранее россиянам рассказали, какие марки автомобилей чаще всего попадали в аварии в 2024 году.

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