Ждуны: какие автокомпании США, Европы и Японии не ушли из России, несмотря на санкции

Большинство иностранных автокомпаний так и не ушли из России на фоне громких заявлений их правительств, выяснила «Газета.Ru». Они ждут первой возможности вернуться на отечественный рынок, говорят опрошенные эксперты. Какие западные и азиатские автомобильные марки находятся в России в режиме «ждуна», — в материале «Газеты.Ru».

В 2022 году, после начала специальной военной операции (СВО), европейские, корейские и японские производители для избежания санкций остановили производство на своих заводах в России, а некоторые из них громко объявили о продаже активов и уходе с рынка. Тем не менее официальные представительства большинства автобрендов в России сохранили свою деятельность.

«Газета.Ru» проследила по финансовой отчетности (данные по РСБУ) иностранных представительств их статус в России по ситуации на начало 2025 года. Так, ООО «Тойота Мотор» (включая бренд Lexus) за 2023 год (отчетность за 2024 год появится ближе ко II кварталу) показала оборот в 6,4 млрд рублей, что на 61% ниже, чем в 2022 году.

Дистрибьютор «Киа Россия и СНГ» в 2023 году показала оборот в 23,8 млрд рублей (-79%),

у компании «Хенде Мотор СНГ» (включая бренд Genesis) выручка составила 17,8 млрд рублей (-84%), импортер «БМВ Русланд Трейдинг» отчитался о выручке в 9,4 млрд рублей (-83%) в 2023 году. Помимо этих компаний финансовую активность в России сохраняют дистрибьюторы Porsche, Suzuki, Peugeot-Citroen (владеет Opel), Subaru, Mazda и Mitsubishi, Rolls-Royce.

Сохраняют российские юрлица даже американские концерны Chrysler (входит в трансатлантический альянс Stelantis) и General Motors,

хотя их российские дочки никаких признаков финансовой активности не подают. Через юрлицо Chrysler (АО «ЭФСИЭЙ Рус») в России продавались модели Jeep, Fiat, Alfa Romeo, а через GM — марки Chevrolet и Cadillac.

К компаниям, которые действительно ушли из России и продали свои юридические лица вместе с активами, относятся Mercedes-Benz, Renault, Nissan, концерн Volkswagen (сохранил за собой действующий кэптивный банк), Jaguar Land Rover, Volvo и Ford.

Чем занимаются

По словам экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», иностранные автокомпании преследуют разные задачи, оставаясь на отечественном рынке. К примеру, в официальном представительстве Suzuki сообщили, что сосредоточились на гарантийном обслуживании клиентов.

«В связи с текущим положением дел фокус «Сузуки Мотор Рус» смещен больше в сторону послепродажного и гарантийного обслуживания. Клиентам Suzuki доступны программы поддержки и помощи на дорогах, сервисные акции и кампании, которые организуются в официальных дилерских центрах бренда с применением оригинальных запасных частей», — рассказали «Газете.Ru» в представительстве.

Также в Suzuki не исключили возможное возвращение на рынок России.

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«Все будет зависеть от внешнеэкономических и внешнеполитических факторов. Делать прогнозы сложно, но мы, как и многие, ждем. Можно сказать одно, все процессы отлажены, и когда придет время, мы не заставим себя ждать», — подчеркнули в пресс-службе.

Что с заводами

Другие иностранные представительства автокомпаний в России не ответили на вопросы «Газеты.Ru» об их деятельности в стране. В 2022 году государственный автомобильный и автомоторный институт НАМИ выкупил завод у Nissan за символическую цену в €1 с опционом обратного выкупа в течение шести лет.

Бывший глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что зарубежные автоконцерны, которые ушли из РФ с опционом обратного выкупа, впоследствии смогут вернуться в страну. При этом он подчеркнул, что условия возвращения будут обсуждаться индивидуально с каждой компанией.

Обратная ситуация сложилась у бренда Toyota, которая продала без опциона на обратный выкуп свой завод в Санкт-Петербурге мощностью 100 тыс. автомобилей в год. Компания Mazda продала свою долю завода во Владивостоке российскому партнеру Sollers Group. Марка Renault закрыла представительство и продала свою долю в «АвтоВАЗе» институту НАМИ, а московский завод — правительству Москвы, где сейчас выпускают «Москвич».

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Однако важным условием соглашения с Renault стал опцион на обратный выкуп своей доли в «АвтоВАЗе», который может быть реализован в течение следующих шести лет. Немецкий Mercedes-Benz также продал свои акции (в том числе подмосковный завод) дилерскому холдингу «Автодом» с опционом на обратный выкуп.

А вот Volkswagen, в свою очередь, покинул производственную площадку в Нижнем Новгороде и продал свои акции «Арт-Финанс» без опциона.

Ветер переменится

Зарубежные автокомпании, которые решили оставить свои представительства в РФ, ждут своего шанса на возвращение, убежден экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры Олег Мосеев. Для этого нужно сохранять лояльность потребителей и дилерской сети, отмечает собеседник.

«Поэтому с дилерами идет постоянное общение и оказывается помощь в гарантийном обслуживании. С учетом того, что у большинства европейских и японских производителей есть проблемы на других рынках,

потери в РФ для них оказались довольно болезненными.

Поэтому желание вернуться остается. Как только политическая ситуация будет позволять, они точно попробуют это сделать», — считает Мосеев.

Эксперт добавил, что иностранные бренды продолжают обеспечивать гарантийное обслуживание машин, поскольку эта услуга не попадает под санкции.

Все еще работающие представительства иностранных автокомпаний в РФ говорят о нежелании их собственников окончательно бросать наш рынок, сообщает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Все понимают, что Россия — это большой и интересный рынок.

Тот же BMW продавал у нас вместе с Mercedes-Benz в последние лучшие годы по 40 тыс. машин в год.

Это много, особенно если учесть, что россияне покупали преимущественно недешевые автомобили. Также вероятно, что некоторые фирмы хотят выкупить обратно свои заводы в России. Однако для этого должны произойти серьезные геополитические сдвиги», — считает автоэксперт.

Возвращение в Россию зависит не только от автокомпаний, но и от рыночной ситуации — за последние три года китайские автокомпании существенно подправили свой имидж. Это видно и по соседним рынкам, например, в Казахстане, где присутствуют западные и восточные бренды, китайские компании тоже нарастили свою долю, отметил Олег Мосеев.

Он напомнил, что в России сегодня действует программа развития отечественного автопрома и растет утилизационный сбор. По мнению Мосеева, спрос на автомобили «ушедших» автокомпаний также будет зависеть от цен.

«То, что люди стали привыкать к китайским машинам — это факт. У людей практически нет выбора, а жизнь показывает, что китайские машины неплохие и стали гораздо лучше, но они далеко не безупречны. Поэтому, если завтра вернется Hyundai и Kia, то найдутся желающие, которые будут эти автомобили покупать», — полагает Максим Кадаков из «За рулем».