MG представила самый большой внедорожник в своем модельном ряду

Автобренд MG представил в Индии свой флагманский внедорожник Majestor. Об этом сообщает carscoops.com.

Длина автомобиля составляет 5050 мм. Все подробности о внедорожнике пока не раскрыты. По предварительной информации, он получит двухлитровый турбодизель мощностью 218 л.с. и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Привод — задний или полный.

Majestor имеет традиционный для внедорожников кузов: высокий, угловатый, с вертикальной решеткой радиатора и стационарными подножками.

Автомобиль получит вентиляцию и массаж водительского сиденья, мультимедийный экран диагональю 12,3 дюйма, трехзонный климат-контроль, аудиосистему с 12 динамиками.

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Hongqi H6 построен на одной платформе с седаном H5 и отличается от него спортивными элементами дизайна, более пологой крышей, расположенными по центру патрубками выхлопной системы. Длина китайской новинки составляет 4990 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1455 мм.

В Китае автомобиль предлагается с 2.0-литровым бензиновым двигателем мощностью 221 и 248 л.с. Коробка передач — восьмиступенчатая автоматическая.

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