Россиянам назвали десять минусов Lada Xray

Хетчбэк Lada Xray построен на платформе B0, которую он делит с Renault Logan. Несмотря на близкое родство с французской машиной у отечественной модели есть много недостатков. Об этом «Газете.Ru» сообщил технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

«Для машины предлагалось три бензиновых атмосферных двигателя. Самый бодрый мотор — 1,8-литровый и он одновременно и самый проблемный. У него наибольшее число претензий к повышенному расходу масла из-за неудачной конструкции поршневых колец», — сказал эксперт.

Типичные неисправности двух других двигателей Xray объемом 1,6 литра — выход из строя датчика положения коленчатого вала, катушек зажигания и течи антифриза. Тем не менее, младшие моторы 1.6 выигрывают в плане надежности: они проще по конструкции, пояснил специалист.

Хетчбэк оснащался отечественной и французской механическими коробками передач, роботизированной трансмиссией и вариатором. Самый надежный вариант авто с «механикой». Проблемным считается «робот» с одним сцеплением, который вряд ли порадует владельца авто скоростью и плавностью переключения передач.

Что касается салона, то у Xray очень скромная отделка интерьера и есть огрехи в эргономике, например, неудачное расположение различных кнопок, отсутствие нормальной ниши для телефона и теснота на втором ряду. Найти машину в хорошем состоянии и пробегом до 100 тыс. километров можно по цене около 1 млн рублей, подчеркнул Рязанов.

Хетчбэк Lada Xray производился в России с 2015 по 2022 год. За семь лет было выпущено 160 тыс. машин. Сборка остановилась из-за нехватки импортных комплектующих.

Ранее россиянам назвали восемь проблем кроссовера Renault Arkana.